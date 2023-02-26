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Ракеты класса “земля-воздух” иранского производства могут появиться на вооружении Сирии. Они будут предназначаться для более эффективного отражения налётов израильской авиации. Об этом сообщает Иранское государственное телевидение – передаёт “Газета.ру”.

Уточняется, что речь идёт о боеприпасах, которые станут отражать атаки боевой авиации и беспилотников. Кроме непосредственно ракет, Иран может отправить в распоряжение сирийской армии радары для обнаружения самолётов.

Как отмечают специалисты, поводом для усиления ПВО Сирии со стороны Ирана стала воздушная атака ВВС Израиля на Технический институт и культурный центр в Дамаске. Они оказались разрушенными. По данным СМИ, удар наносился по техническим экспертам, которые занимались производством беспилотных летательных аппаратов.

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