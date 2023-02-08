Ракеты, которые выпускают системы залпового огня HIMARS, переданные Украине странами Запада, теперь ликвидируются более эффективно. Инженеры доработали зенитный комплекс “Тор”. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главного конструктора ижевского завода “Купол” Илью Рыкова.

Он рассказал, что ранее в конструкцию ЗРК не вносилось никаких изменений, поскольку до спецоперации российские войска с HIMARS не сталкивались. Однако как только Украина стала применять эти РСЗО, в “Тор” внесли “определённые доработки”, и сейчас эти системы сбивают снаряды HIMARS более эффективно.

“Тор” – зенитно-ракетная система малой дальности. Она предназначена для прикрытия первых эшелонов сухопутных войск. Снаряды указанной ЗРК могут поражать цели на расстоянии в 12 километров и на высоте до 10 километров.