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В ответ на очередные просьбы президента Украины Зеленского предоставить Киеву боевые самолеты один из британских министров не выдержал и выдал фразу с нецензурной лексикой, передает портал INews.

Представитель правительства Великобритании заявил, что у страны “нет никаких гребаных самолетов”, которые можно было бы отправить на Украину. Подобные высказывания демонстрируют, что далеко не все британские чиновники считают целесообразным такую военную помощь Киеву.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее обратился к главе Минобороны Бену Уоллесу рассмотреть вопрос передачи истребителей украинским Воздушным силам. Также он пообещал Зеленскому принять на обучение летчиков и моряков.

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