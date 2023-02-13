Политический обозреватель Вилем Барак в издании IDNES в панике потребовал у Запада не допускать победы России в украинском конфликте. Он заявил, что существует всего три сценария событий, если РФ все же выполнит все задачи спецоперации, но все они неутешительны для нынешней политической модели.

Она потерпит крах и будет окончательно уничтожена, уверен Барак. Он отмечает, что на пути к этому Евросоюз превратиться в несколько небольших блоков, а Североатлантический альянс исчезнет вовсе.

По мнению Барака, у Запада нет ни единого шанса все это предотвратить. США и НАТО делают все возможное для “защиты Украины” уже целый год, но не могут ничего противопоставить России. А значит, крах и деградация Запада и освобождение от него остального мира – это только вопрос времени.