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Украинские ВС продолжают повальную мобилизацию и формируют ударную группировку войск, несмотря на тяжелые бои сразу на нескольких участках фронта, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он напомнил, что под Бахмутом (до переименования – Артемовск), Купянском и Угледаром идут напряженные бои, на всех трех направлениях ситуация для Киева складывается чрезвычайно тяжелая. Но формирование группировки для масштабного контрнаступления продолжается, ВСУ собирают так называемую «Гвардию наступления», а также хватают всех подряд на улицах и в магазинах в рамках мобилизации, передает портал “Военное дело”.

При этом новобранцев безо всякой подготовки бросают в бой, на передовую Они погибают спустя несколько часов после прибытия, но Киев это не волнует. Такой ценой он выигрывает время, пытаясь сформировать мощный ударный кулак и дождаться вооружения от Запада.

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