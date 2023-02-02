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Украинские ВС ведут себя дерзко, пытаясь совершать вылазки под Угледаром даже на фоне наступления российских войск. Командир батальона ДНР “Восток” Александр Ходаковский рассказал, что командование ВСУ отправляет на это направление лишь ограниченные силы, которых, по его мнению, должно хватить для отражения атак ВС РФ.

«Должен сказать, что наши наступательные действия противника в панику не вгоняют — это нужно учитывать», – отметил комбат.

По его словам, в ночное время суток боевики ВСУ даже попытались провести наглую ответную операцию и вклиниться в оборонительные порядки ВС РФ. Однако такие вылазки противник проводит лишь на локальных участках У российских войск замыслы гораздо масштабнее, поэтому поражение ВСУ все же неизбежно.

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