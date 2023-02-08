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Польза от применения беспилотников в ходе СВО очевидна, но в распоряжении российских войск все еще очень мало этих аппаратов. Именно поэтому необходимо задействовать новую стратегию их производства, уверен командир батальона ДНР “Восток” Александр Ходаковский.

Он вспомнил некоторые страницы из истории изготовления автомобилей. Компания “Форд”, к примеру, выпускала сразу множество линеек, но чуть позже поставила производство на конвейер, что позволило резко увеличить его объем.

С российскими дронами происходит то же самое. Множество компаний делает разные беспилотники, которые в конечном итоге оказываются похожими друг на друга. Кроме того, они часто не способны удовлетворять все нужды армии.

“Изготовители делают продукт, который в большинстве своём не соответствует нашим тактическим задачам. Простой вопрос: а как вы летаете в дни с низкой облачностью, которых у нас восемь дней из десяти?”- часто ставит производителя в тупик”, – рассказал комбат.

Он отметил, что необходимо разработать одну модель, которая будет отвечать потребностям военнослужащих, после чего поставить ее производство на поток.Это позволит быстро оснастить подразделения БПЛА и снизить стоимость дронов.

Чтобы задействовать этот принцип, нужно лишь отказаться от стремления утверждать бренд производителя на беспилотниках, а также заработать деньги на поставках дронов в армию.

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