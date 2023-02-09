Российские ВС на отдельных участках зоны специальной военной операции еле передвигаются, но на других они уже “уперлись в стены городов”, рассказал командир батальона ДНР “Восток” Александр Ходаковский.

Он пояснил, что РФ концентрирует крупные силы, но динамичного наступления в настоящий момент не наблюдается. Однако скорее всего оно все же начнется уже в ближайшие недели.

«Сосредоточение сил (за вычетом средств) весьма впечатляет, положение дел на «позиции» в последние недели вот-вот начнутся роды», – отметил Ходаковский.

Напомним, что Запад и Киев неоднократно заявляли, что в течение ближайших дней Россия планирует полномасштабное наступление. Причем не исключено, что оно будет проводиться не только на Донбассе, но и на севере страны, так как удары по Черниговской и Сумской областям являются ни чем иным, как поиском уязвимых мест.