После освобождения населенного пункта Гряниковка российские ВС практически вплотную подошли к Купянску, передает портал «Свободная пресса». На отдельных участках они находятся всего в нескольких километрах от города.

Это заставило «зашевелиться» нацистские силы, занявшие Купянск осенью прошлого года. После того как стало ясно, что освобожденные населенные пункты отбить даже по приказу командования ВСУ не получится, боевики начали превращать город в крепость по образу и подобию Артемовска.

Они активно ведут земляные и бетонные работы как в самом Купянске, так и на подходах к нему, оборудуют скрытые опорные пункты, а также перебрасывают и маскируют дополнительную технику.

Одновременно с этим ВСУ все еще безуспешно пытаются настроить против ВС РФ местных жителей. Они несут привычную для Киева пропаганду, провоцируют обстрелы, нанося удары по позициям российских военных из орудий, установленных рядом с жилыми домами. Также проводится мобилизация всех подряд, организуются проверки с тщательным изучением содержимого смартфонов. Недовольство в ответ на действия боевиков может закончиться плохо, поэтому мало кто сопротивляется репрессиям.