Киев в очередной раз попытался атаковать Крым с применением беспилотных аппаратов. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев рассказал, что рано утром 16 февраля к городу наплавлялись сразу два вражеских дрона.

Беспилотники не сумели достичь цели, российская противовоздушная оборона эффективно отработала по ним. В результате оба БПЛА были уничтожены и упали в море.

Развозжаев сообщает, что система ПВО Севастополя продолжает работу, скорее всего, атака противника еще не завершена.

Напомним, что киевские политики регулярно заявляют о необходимости ударить по Крыму. Они с завидной регулярностью запускают дроны, но их сбивает ПВО. Другого оружия, способного атаковать полуостров, у ВСУ нет, а Запад не особо торопится его предоставлять, опасаясь прямого противостояния с РФ.