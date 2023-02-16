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Киев в очередной раз попытался атаковать Крым с применением беспилотных аппаратов. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев рассказал, что рано утром 16 февраля к городу наплавлялись сразу два вражеских дрона.

Беспилотники не сумели достичь цели, российская противовоздушная оборона эффективно отработала по ним. В результате оба БПЛА были уничтожены и упали в море.

Развозжаев сообщает, что система ПВО Севастополя продолжает работу, скорее всего, атака противника еще не завершена.

Напомним, что киевские политики регулярно заявляют о необходимости ударить по Крыму. Они с завидной регулярностью запускают дроны, но их сбивает ПВО. Другого оружия, способного атаковать полуостров, у ВСУ нет, а Запад не особо торопится его предоставлять, опасаясь прямого противостояния с РФ.

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