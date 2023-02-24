Черноморский флот РФ сделал выводы из прошлых атак беспилотников ВСУ и предпринял меры, благодаря которым к Севастопольской бухте ни один дрон противника подлететь больше не сможет, заявил губернатор Михаил Развозжаев.

Он отметил, что российская армия и флот продолжают вести профессиональные работы по защите Севастополя и базы Черноморского флота. Результат их деятельности налицо – украинские дроны успешно уничтожаются далеко от берега и не могут подлететь к городу с моря.