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Черноморский флот РФ сделал выводы из прошлых атак беспилотников ВСУ и предпринял меры, благодаря которым к Севастопольской бухте ни один дрон противника подлететь больше не сможет, заявил губернатор Михаил Развозжаев.

Он отметил, что российская армия и флот продолжают вести профессиональные работы по защите Севастополя и базы Черноморского флота. Результат их деятельности налицо – украинские дроны успешно уничтожаются далеко от берега и не могут подлететь к городу с моря.

«Сейчас подлет со стороны бухты невозможен. Мы видим, что уже вообще к территории Севастополя, к городской инфраструктуре, ко входу в бухту ничего не долетает и сбивается гораздо раньше», – цитирует Развозжаева портал Lenta.ru.

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