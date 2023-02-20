Североатлантический военный блок уже выбрал новую цель для вооружённого конфликта. Как только боевые действия на Украине завершатся, Запад переключится на решение “тайваньского вопроса”. Об этом пишет китайское издание Global Times (GT) – передаёт РИА “Новости”.

По мнению обозревателей СМИ из Китая, НАТО уже высказывает заинтересованность, чтобы между странами Запада и КНР усилилась напряжённость. Журналисты предполагают, что НАТО готово поучаствовать в окончательном решении проблемы суверенитета Тайваня. Для этого военный блок западных государств в числе прочего рассматривает и вариант с боевыми действиями.

КНР считает Тайвань своей территорией. Однако в настоящее время де-факто это независимое островное государство, которое широко поддерживают страны Запада. В особенности США, отстаивающие свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.