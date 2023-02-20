ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Североатлантический военный блок уже выбрал новую цель для вооружённого конфликта. Как только боевые действия на Украине завершатся, Запад переключится на решение “тайваньского вопроса”. Об этом пишет китайское издание Global Times (GT) – передаёт РИА “Новости”.

По мнению обозревателей СМИ из Китая, НАТО уже высказывает заинтересованность, чтобы между странами Запада и КНР усилилась напряжённость. Журналисты предполагают, что НАТО готово поучаствовать в окончательном решении проблемы суверенитета Тайваня. Для этого военный блок западных государств в числе прочего рассматривает и вариант с боевыми действиями.

КНР считает Тайвань своей территорией. Однако в настоящее время де-факто это независимое островное государство, которое широко поддерживают страны Запада. В особенности США, отстаивающие свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вам может понравиться

Глава ОП Украины Ермак заявил, что ВСУ не намерены оставлять Артемовск

Украина не намерена выводить войска из Артемовска, так как они продолжают оборонять город, заявил в интервью изданию Sunday Times глава ОП Андрей Ермак. «Мы обороняем его. Мы не планируем уходить»,

В Сети появились видеокадры боя военных ВС РФ в окопах против американского MRAP MaxxPro ВСУ

Портал «Русская весна» рассказал о сражении российских ВС против пытающихся перейти в контрнаступление боевиков ВСУ на американской бронемашине MRAP MaxxPro. Также военные корреспонденты опубликовали видеозапись данного боя. Отмечается, что запись

В США обнародовали список из пяти главных военных преступников

Президент Соединенных Штатов Джо Байден занял второе место в пятерке главных военных преступников по версии губернатора штата Кентукки Роберта Янга. Так политик отреагировал на инициативу главы МИД Канады Мелани Жоли