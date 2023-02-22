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ВС РФ активно задействуют реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» для уничтожения боевиков ВСУ в боях за Кременную, сообщает РИА Новости.

Один из бойцов рассказал журналистам, что «Грады» позволяют успешно уничтожать скопления живой силы, бронетехнику и укрепления противника. Также они подавляют его артиллерийские подразделения и не дают штурмовым группам переходить в наступление. Одновременно с этим расчеты РСЗО поддерживают ураганным огнем мотострелков и пехоту, которые занимают активную оборону у Кременной и Сватово, медленно, но уверенно продвигаясь вперед.

«Плоды своей работы мы видим и понимаем в тот момент, когда пехота, разведка или спецназ передают нам «спасибо», – рассказал военнослужащий.

Напомним, что Кременная и Сватово – одно из наиболее «горячих» направлений, где беспрерывно идут позиционные бои.

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