Портал “Русская весна” опубликовал видео ночных боев 114-й бригады 1-го Армейского корпуса НМ ДНР с украинскими националистическими формированиями. Бойцы задействовали танковые подразделения и артиллерию для нанесения разящих ударов по позициям противника, которые хорошо видны на записи.

ВСУ снова не справились с натиском ВС РФ и понесли серьезные потери. Мощные атаки 114-й бригады, позволили ликвидировать живую силу ВСУ, а также уничтожить технику и вооружение.

Корректировка огня осуществлялась с беспилотных аппаратов, оснащенных тепловизионным оборудованием. Оно позволило обнаруживать позиции влага в темное время суток и наводить на них артиллерию и танковые орудия.

Напомним, российские ВС успешно действуют в Донбассе, продвигаясь вперед в Артемовске, Марьинке, Угледаре и под Авдеевкой.