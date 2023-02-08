Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал “Русская весна” опубликовал видео ночных боев 114-й бригады 1-го Армейского корпуса НМ ДНР с украинскими националистическими формированиями. Бойцы задействовали танковые подразделения и артиллерию для нанесения разящих ударов по позициям противника, которые хорошо видны на записи.

ВСУ снова не справились с натиском ВС РФ и понесли серьезные потери. Мощные атаки 114-й бригады, позволили ликвидировать живую силу ВСУ, а также уничтожить технику и вооружение.

Корректировка огня осуществлялась с беспилотных аппаратов, оснащенных тепловизионным оборудованием. Оно позволило обнаруживать позиции влага в темное время суток и наводить на них артиллерию и танковые орудия.

Напомним, российские ВС успешно действуют в Донбассе, продвигаясь вперед в Артемовске, Марьинке, Угледаре и под Авдеевкой.

Вам может понравиться

MW: танки Leopard 1, которые передадут Киеву, устарели

Издание Military Watch (MW) разъяснило главную проблему с танками Leopard 1, которые Берлин передаст Киеву. Об этом пишет РИА “Новости”. Ранее немецкие СМИ сообщали, что власти Германии согласовали передачу почти

На Украине допустили удары по территории России

ВСУ должны уничтожить “объекты” в России, которые представляют непосредственную опасность для Украины. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности страны Алексей Данилов. Его слова приводит РИА “Новости”. Отвечая на

РВ: 1-я Славянская бригада ДНР громит позиции ВСУ советским зенитно-артиллерийским комплексом С-60

1-я Славянская бригада ДНР на деле доказывает, что даже старое советское вооружение способно наносить точные удары по противнику. Бойцы подразделения активно задействуют зенитную пушку С-60 для уничтожения позиций ВСУ, пишет