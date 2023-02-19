После завершения конфликта на Украине НАТО нападет на Китай, пишет издание Global Times. Причиной авторы публикации называют отсутствие взаимопонимания между Пекином и Вашингтоном в вопросах Тайваня.

Эксперты считают, что НАТО использует Тайбэй в роли прокси, как сейчас делает с Украиной. Альянсу необходим конфликт между Китаем и Тайванем, причем он будет раздувать его, чтобы раз и навсегда определиться со статусом островного государства.

Напомним, что ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга об обострении в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются безответственными. Альянс не должны заботить дела Китая, которые не включаются в его оборонное планирование.