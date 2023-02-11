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Россия начала использовать против Украины надводные дроны, которые создают дополнительную угрозу, пожаловался Главком ВСУ Валерий Залужный главе Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марку Милли.

В телефонном разговоре с Милли он заявил, что такие действия РФ якобы таят в себе угрозу для гражданского судоходства. Которого в зоне боевых действий давно не наблюдается.

Напомним, что вечером 10 февраля в Сети появилось видео с надводным беспилотным аппаратом, атакующим опору моста через Днестровский лиман в Затоке Одесской области. По предположениям некоторых экспертов, дрон был выпущен подводной лодкой “Варшавянка”. ДЭПЛ всплыла в районе Одессы, нанесла удар и вновь ушла на глубину.

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