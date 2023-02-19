Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Самая боеспособная южная группировка украинских войск практически в полном составе переброшена на Запорожское направление. Это означает, что главком ВСУ Валерий Залужный все же решил попытаться провести наступательную операцию на данном участке линии соприкосновения, пишет «Военное обозрение».

По мнению экспертов, целью украинской армии станет город Токмак в Запорожской области, который потом будет использоваться в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения по региону. Однако еще до этого Киеву придется устоять под натиском ВС РФ, что будет весьма непросто.

Российские войска также готовятся к наступлению на юге и стягивают на Запорожское направление крупные силы. Они могут пойти в атаку сразу на нескольких участках, что станет для ВСУ серьезной проблемой. Вся надежда Киева на боеспособные части, которые еще не задействовались в ходе ВСО и могут попытаться переломить ситуацию.

Вам может понравиться

Экс-советник ЦРУ Рикардс допустил, что Байден может направить войска на Западную Украину

Президент США Байден запланировал «жуткую концовку» для украинского конфликта и сейчас точно следует плану, заявил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс. Он рассказал изданию The Daily Reckoning, что танки, которые совсем скоро

Politico: Белый дом потребовал от Зеленского срочной активизации боев на Украине

Украинская армия должна немедленно активизировать свои действия в зоне проведения СВО и продемонстрировать хоть какие-то успехи до визита президента США Джо Байдена в Польшу, пишет американское издание Politico со ссылкой

Salon: украинский конфликт может перерасти в ядерное столкновение между Россией и США

Соединенные Штаты после Ирака и Афганистана воюют на Украине и врут об успехах ВСУ точно так же, как лгали о своих победах ранее, пишет американское издание Salon. Авторы публикации напоминают,