Самая боеспособная южная группировка украинских войск практически в полном составе переброшена на Запорожское направление. Это означает, что главком ВСУ Валерий Залужный все же решил попытаться провести наступательную операцию на данном участке линии соприкосновения, пишет «Военное обозрение».

По мнению экспертов, целью украинской армии станет город Токмак в Запорожской области, который потом будет использоваться в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения по региону. Однако еще до этого Киеву придется устоять под натиском ВС РФ, что будет весьма непросто.

Российские войска также готовятся к наступлению на юге и стягивают на Запорожское направление крупные силы. Они могут пойти в атаку сразу на нескольких участках, что станет для ВСУ серьезной проблемой. Вся надежда Киева на боеспособные части, которые еще не задействовались в ходе ВСО и могут попытаться переломить ситуацию.