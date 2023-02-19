Украина не намерена выводить войска из Артемовска, так как они продолжают оборонять город, заявил в интервью изданию Sunday Times глава ОП Андрей Ермак.

«Мы обороняем его. Мы не планируем уходить», – сообщил он журналистам.

Напомним, что на днях российские ВС освободили село Парасковиевка в непосредственной близости от Бахмута и приблизились к полному окружению города. Сейчас они продолжают наступление с целью установить контроль над другими населенными пунктами в окрестностях Артемовска.

Западные эксперты считают, что для Киева лучше оставить Артемовск и перебросить силы на южное направление, чтобы начать контрнаступление. В противном случае группировка войск в 60 тысяч человек может оказаться в котле и тогда ей останется только сдаваться.