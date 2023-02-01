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Глава МВД Молдавии Анна Ревенко огласила результаты экспертизы обломков ракет, обнаруженных на территории страны сперва в начале декабря, а затем и 14 января. Все они являются фрагментами боезарядов зенитно-ракетных комплексов С-300, используемых украинской ПВО.

Ревенко отметила, что два случая падения ракет на молдавской территории указывают на уязвимость воздушного пространства. В связи с этим планируется рассмотрение вопроса о введении в стране военного положения.

Напомним, что Киев пытался обвинить Россию в ударах по территории Молдавии, однако экспертиза подтверждает, что ракеты были украинскими. То же самое происходило и с Польшей, когда боезаряды С-300 ПВО Украины убили двух местных фермеров.

Не исключено, что разговоры о военном положении и уязвимости воздушного пространства – это попытка прозападных политиков Молдавии воспользоваться ситуацией и привлечь помощь Румынии и других стран НАТО, передает “Газета.ру”

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