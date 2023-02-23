Как заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире радиостанции LBC, современные боевые самолеты могут быть поставлены вооруженным силам Украины, но речь не идет о «краткосрочной или даже среднесрочной перспективе». Однако, по его словам, он не исключает в будущем поставки истребителей НАТО на территорию Украины.

Отвечая на вопрос ведущего радиопередачи, почему страны-участницы Североатлантического альянса не желают осуществлять поставки современных истребителей в настоящий момент, Уолес заявил, что НАТО не хочет вступать в прямое противостояние с Российской Федерацией.

По словам министра обороны Великобритании, возможен вариант с передачей Украине истребителей МиГ-29 советского производства одной из стран Восточной Европы. При этом поставка данных самолетов будет происходить не от имени руководства НАТО, а по собственной инициативе правительства одной из стран, уточнил Уолес.

Ранее в своем интервью для немецкого журнала Spiegel Бен Уолес сообщил, что Киев может рассчитывать на поставки таких самолетов, как Eurofighter Typhoon только после завершения боевых действий на своей территории.