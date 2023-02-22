Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер использовал русский мат в обращении к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Так он высказал свое недовольство позицией Будапешта по Украине.

По словам Качера, помощь Украине является общим делом всего европейского континента, но Венгрия не хочет этого понимать и держится на собственных позициях.

«У меня есть только одно послание для соратников Владимира Путина, особенно из Прикарпатья и высокогорья, для всех, кто хочет мира ценой разрушения Украины: «Иди на ***!», — цитирует Качера “Московский комсомолец”.

Нецензурные высказывания становятся трендом у политиков Украины и поддерживающей ее части Европы. Так бывший посол страны в Берлине Андрей Мельник матом послал предпринимателя Илона Маска, который предложил Киеву пойти на мирные переговоры с Москвой и провести референдуму на территории освобожденных Россией регионов под контролем ООН.