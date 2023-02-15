Российские ВС намерены планомерно освобождать населенные пункты в Харьковской области, контроль над которыми удерживали до сентября прошлого года, заявил руководитель военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Он пояснил, что этот процесс будет постепенным, но со временем Купянск, Изюм и другие населенные пункты вновь вернутся под контроль России.

Напомним, ранее представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев продолжает стягивать силы в регион и может предпринять полномасштабное наступление, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область.

В настоящий момент ВС РФ уверенно продвигаются к Купянску, уничтожая мелкие диверсионные группы ВСУ, пытающиеся оказывать сопротивление.