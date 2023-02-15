Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС намерены планомерно освобождать населенные пункты в Харьковской области, контроль над которыми удерживали до сентября прошлого года, заявил руководитель военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Он пояснил, что этот процесс будет постепенным, но со временем Купянск, Изюм и другие населенные пункты вновь вернутся под контроль России.

Напомним, ранее представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев продолжает стягивать силы в регион и может предпринять полномасштабное наступление, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область.

В настоящий момент ВС РФ уверенно продвигаются к Купянску, уничтожая мелкие диверсионные группы ВСУ, пытающиеся оказывать сопротивление.

Вам может понравиться

NYT: запрет на въезд в Артёмовск – прелюдия к выводу войск ВСУ

Критическая для украинской армии ситуация сложилась в городе Артёмовске (Бахмуте). Вероятно, скоро оттуда начнут выводить войска ВСУ. Об этом пишет издание New York Times (NYT) – передаёт РИА “Новости”. Американское

Военные ЦВО отбили опорный пункт ВСУ и закрепились на занятых позициях в ЛНР

Бойцы Центрального военного округа прорвали оборону ВСУ на территории ЛНР и заняли опорный пункт противника. Украинским националистам пришлось в спешном порядке отступать. Боевики отошли примерно на 3 километра от опорника.

В США задумались о передаче Украине ядерного оружия

В Соединенных Штатах все чаще поднимается тема передачи Украине ядерного оружия. Так, издание The Washington Post приводит мнение эксперта о том, что при любом исходе конфликта наружу выплывет серьезная ошибка