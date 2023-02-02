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Боевые самолёты, которые Великобритания могла бы поставить Украине, не стали бы для Киева “волшебной палочкой” в конфликте с Москвой. Тем не менее в Соединённом Королевстве не исключают, что истребители всё же направят в распоряжение ВВС Украины. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес – передаёт “Лента.ру” со ссылкой на издание Evening Standart.

Уоллес также обратил внимание, что даже в случае передачи истребителей “завтра утром”, вряд ли они тут же станут использоваться украинскими ВВС. Глава оборонного ведомства отметил, что обучение пилотов, например, для самолётов Typhoon и F-35 может занять длительное время, поскольку это “очень сложные машины”.

Ранее власти Украины заявляли, что добиваются от западных партнёров поставок военных самолётов. Соответствующие запросы рассматривают правительства как в Европе, так и в США. Однако пока положительных ответов на них нет.

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