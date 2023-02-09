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Индийско-российское оборонное партнерство «никогда не будет нарушено западными санкциями» в отношении Москвы, заявил в среду глава совместной военной ракетостроительной программы BrahMos Aerospace Атул Динкар Ране. Об этом сообщает индийская газета Economic Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

BrahMos Aerospace – совместное предприятие Индии и России, специализирующееся на разработке и производстве сверхзвуковых ракет, способных нести в том числе и ядерные боеголовки. В настоящее время компания производит ракету BrahMos и разрабатывает новую гиперзвуковую крылатую ракету BrahMos II.

Попытки Запада не остановят российско-индийское оборонное партнерство и не повлияют на деятельность компании, заявил управляющий директор и генеральный директор индийско-российского совместного предприятия BrahMos Aerospace Атул Динкар Ране. «Мое личное ощущение – этого не будет никогда!», – подчеркнул он, когда его спросили в интервью, могут ли западные страны остановить индийско-российское сотрудничество в области обороны и безопасности.

Ране добавил по этому поводу: «Даже если кто-то попытается, то у него ничего не получится. Отношения между индийскими и российскими учеными и технологами сейчас настолько прочны, что разорвать их уже не удастся. Даже если начнутся обсуждения сотрудничества с кем-то другим, мы всегда будем подтверждать, что работать с русскими – легче и эффективнее всего».

Ране заявил, что именно доверие между Индией и Россией поможет этому партнерству работать дальше, даже несмотря на возможные санкции со стороны Запада. «Доверие, которое мы установили между двумя партнерами… этого доверия достаточно, чтобы мы могли работать, и мы работаем вперед, несмотря на все эти санкции», – сказал глава BrahMos Aerospace.

Ране также сообщил, что многие зарубежные страны выражают заинтересованность в приобретении различных модификаций крылатой ракеты BrahMos. «Филиппины — это первый заказ, который мы получили», – сказал он, и дополнил: BrahMos Aerospace планирует начать поставки ракет на Филиппины в середине или во второй половине этого года.

По словам Ране, в настоящее время свои заказы на ракеты BrahMos разместили пять стран. Глава компании не огласил их перечень, и лишь отметил: «Пока что я могу сказать, что это страны из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки».

Economic Times напомнила: Россия традиционно была основным поставщиком оружия в Индию. В отличие от многих других ведущих западных держав, Индия никогда не критиковала Россию напрямую в связи с проведением специальной военной операции на Украине и воздерживалась при голосованиях в ООН по внесенным Западом резолюциям с осуждением России. При этом Индия настаивает на разрешении украинского кризиса посредством дипломатии и диалога.

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