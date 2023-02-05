Ученые посмотрели по-другому на гипотезу о «ядерной зиме». Об этом пишет научное издание Naked Science.

Первые попытки подтвердить гипотезу с помощью расчетов делали ученые СССР в начале 80-х годов прошлого века. Этой модели дали название «Гея». В ее основе находились более простые модели, так как на тот момент не было компьютеров с требуемой производительностью.

Самым сильным аргументом в доказательстве гипотезы о «ядерной зиме» было предположение, что при череде ядерных взрывов и крупных очагах возгорания в воздух поднимается большое количество сажи, которая дойдет до стратосферы и образует слой, непроницаемый для света.

Саддам Хусейн в 1991 году приказал поджечь шестьсот скважин с нефтью. Горение длилось восемь месяцев. Но никакой «ядерной зимы» не произошло, дым не ушел вверх более 6 километров и его осадили вниз обычные атмосферные осадки.

Теперь же физик Фримен Дайсон заявил, что эта гипотеза является ошибочным результатом научного исследования.