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Старший матрос Ренат Мукашов навел огонь российской артиллерии на позиции противника и был представлен к медали «За отвагу», рассказало издание «Известия».

Пулеметчик вместе со своим подразделением проводил рейд по обнаружению позиций противника. В ходе мероприятия он вышел прямо к опорному пункту украинских боевиков. Позиции были замаскированы, поэтому обнаружить их с воздуха не удавалось.

Старший матрос не стал медлить, а передал координаты опорника артиллерийским подразделениям ВС РФ. Практически сразу позиции ВСУ накрыло интенсивным огнем, опорный пункт удалось полностью уничтожить.

Мужество и героизм проявил также лейтенант Андриян Иванов командовавший взводом самоходных артиллерийских установок. Выполняя боевую задачу, он получил информацию об украинских подразделениях, пытающихся выйти в тыл российским военным. Лейтенант мгновенно сориентировался в ситуации и по представленным координатам открыл огонь по врагу. Это позволило сорвать атаку противника и заставить его отступать на исходные позиции.

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