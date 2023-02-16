Военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале прокомментировал ночные удары по Украине. Он сообщил, что ВС РФ задействовали для атаки дроны-камикадзе «Герань-2», крылатые ракеты «Калибр», а также множество ложных целей для определения местоположения вражеской ПВО.

По словам аналитика, по радиолокационным станциям и зенитно-ракетным комплексам украинской армии могли наноситься дополнительные удары. Основными же целями стали объекты критической инфраструктуры. Так, во Львове на одном из таких объектов после удара начался пожар, для его тушения выехали представители экстренных служб.

Зафиксированы мощные удары также в Кировоградской и Полтавской, в Черкасской и Харьковской областях. Об атаке крылатыми ракетами и дронами сообщают и из Одессы. Воздушная тревога была объявлена практически по всей территории Украины, в некоторых регионах отработали системы противовоздушной обороны.