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Украинский полковник Николай Данилюк, представляющий Центр исследований трофейного перспективного вооружения при Генштабе ВСУ, заявил, что у России «заканчиваются ракеты». Также он отметил, что военно-промышленный комплекс РФ больше не может осуществлять производство крылатых боезарядов.

По словам Данилюка, украинские специалисты проанализировали обломки ракет, используемых для массированных ударов по Украине и выявили следы изменений, вносимых в конструкцию. В основном они связаны с отсутствием в распоряжении России электронных компонентов, необходимых для систем самонаведения боезарядов.

Ранее Россия закупала чипы и прочую электронику на Западе, но сейчас у нее такой возможности нет, говорит представитель украинского Генштаба. По этой причине якобы производство ракет не может осуществляться в прежнем объеме, а имеющиеся на складах боезаряды уже «заканчиваются».

Стоит упомянуть, что еще в первые дни марта прошлого года украинские высокопоставленные военные и политики начали убеждать украинцев в том, что у РФ «заканчиваются ракеты». По прошествии года они продолжают делать ровно то же самое, не вызывая у аудитории ничего, кроме смеха.

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