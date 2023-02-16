Представитель украинского Генштаба Николай Данилюк заявил, что РФ модернизировала ракеты Х-101, так как они якобы не оправдали требований по точности. Он уточнил, что речь идет об изменениях, внесенных в конструкцию оптико-электронной системы наведения.

По словам Данилюка, на модернизацию указывает наличие сразу трех неподвижных объективов, установленных в сентябре 2022 года. В ракетах, которые использовались Россией до этого, в оптико-электронной системе находился только один объектив. Военный высказал мнение, что проблемы с точностью были выявлены еще до осени прошлого года, что и привело к модернизации.

Официального подтверждения этой информации от главного военного ведомства Украины пока не поступало. Российская сторона заявление Данилюка не комментирует.

Напомним, что украинские политики после каждого массированного удара заявляют, что ракеты у России совсем скоро закончатся. Однако потом следуют новые атаки, опровергающие эти далекие от реальности высказывания.