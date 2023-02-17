Ещё один высокопоставленный военный чиновник заговорил о “снарядном голоде” в странах Запада. Украинская армия тратит боеприпасы с такой скоростью, что в государствах НАТО не успевают пополнять запасы. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического военного блока Йенс Столтенберг – передаёт “Лента.ру”.

Во время пресс-конференции генсек привёл такие расчёты. Если заказ на крупнокалиберные боеприпасы разместить сейчас, то они будут произведены только через 2 года и 6 месяцев. Из-за больших расходов ВСУ сроки ожидания снарядов увеличились больше чем в два раза: с 12 до 28 месяцев. Запасы боеприпасов в арсеналах стран НАТО стремительно пустеют – подчеркнул Столтенберг.

Многие военные чиновники уже обращали внимание, что ВСУ слишком интенсивно расходуют боеприпасы. Так, министр оборон Великобритании Бен Уоллес указывал, что это наследие советской школы ведения боевых действий, предполагающий массированный огонь из крупнокалиберной артиллерии. В странах НАТО к использованию боеприпасов относятся более рационально, говорил Уоллес.