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Российские войска продвигаются вперед на 5 направлениях одновременно, что составляет примерно 80 процентов линии соприкосновения, заявил украинский генерал Игорь Романенко.

Он отметил, что наступательные действия, которые ВС РФ ранее медленно, но достаточно уверенно проводили на Новопавловском, Краснолиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, распространились еще и на часть Харьковской области. Сейчас российские войска движутся к Купянску, причем из города уже начали эвакуироваться представители оккупационной власти.

По словам Романенко, российские ВС наступают даже там, где ВСУ копили силы и намеревались сами перейти к контратакующей операции. Сейчас они вынуждены закрыться в глухой обороне, так как фронт пришел в движение, которое совсем не в пользу ВСУ.

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