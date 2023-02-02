Российские войска сейчас выявляют уязвимые места в украинской обороне и готовят полномасштабное наступление широким фронтом, считает генерал ВСУ Сергей Кривонос. При этом он уверен, что новые атаки ВС РФ не ограничатся только Донбассом.

Генерал прогнозирует наступление на Краматорск и Славянск, продолжение боевых действий на Авдеевку, а также на Запорожье. Мобилизованные российские военные, численность которых составляет, по мнению Кривоноса, не менее 300 тысяч бойцов, вполне способны справиться с этими задачами.

Кроме того, они могут начать наступление и с территории Белоруссии, попытавшись установить контроль над двумя атомными станциями, атаковать Ровенское и Луцкое направления, которые до некоторых пор могли ощущать себя в относительной безопасности.