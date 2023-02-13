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Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова об освобождении Харькова и Одессы можно воплотить в реальность, но сделать это будет довольно сложно. Особенно тяжело придется с приморскими районами Одесской области, считает бывший замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.

Он пояснил, что в настоящий момент боевые действия между ВС РФ и ВСУ проходят с соотношением сил примерно один к одному. Но для освобождения Одессы численность российских войск должна быть как минимум втрое больше.

Кроме того, необходимо активизировать поставки в войска средств противовоздушной обороны и новой бронетехники, подключить авиацию. Это позволит получить полное превосходство над ВСУ, но даже в этом случае освободить Одесскую область будет непросто.

Очень многое зависит от танков и другой техники, которую Киеву обещает, но не особо торопится поставлять Запад. Также Польша, которая перевооружает армию, и другие страны НАТО могут вмешаться в конфликт, что выведет его на совершенно иной уровень. Вплоть до необходимости применения ядерного оружия.

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