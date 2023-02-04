Запад наобещал Украине огромное количество нового оружия, однако сейчас началась “гонка со временем”. Ибо сроки, в которые все обещанное поступит на линию соприкосновения, никто толком не знает, заявил генерал-лейтенант Генрих Браусс, ранее занимавший пост заместителя генсека НАТО.

Он пояснил, что “умные” бомбы малого диаметра GLSDB, на которые Киев возлагает большие надежды из-за дальности в 150 километров, еще даже не произведены, поэтому на Украине они появятся минимум через 9 месяцев.

Не все так просто и с танками – украинским боевикам придется учиться ними управлять, что займет около трех месяцев.

Обучение использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot уже началось в Германии, США и Великобритании, но займет оно не менее полугода, поэтому рассчитывать на эти средства ПВО сейчас Киев тоже не может.