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Народный артист России Олег Газманов во время эфира телепередачи «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1» высказал свое мнение об артистах, которые после начала специальной военной операции решили выехать за границу. В беседе с ведущим телешоу Борисом Корчевниковым певец отметил, что уехавшим из России артистам, которые впоследствии все равно вернутся в страну, участники боевых действий в зоне СВО не смогут простить такого поступка.

Газманов подчеркнул, что на самом деле в России не так уж и много людей, которые в действительности являются предателями. Но, по его словам, в средствах массовой информации о них очень часто упоминают. Певец считает, что о таких людях не стоит говорить, их следует просто вычеркнуть.

Напомним, что Олег Газманов назвал покинувшего Россию Максима Галкина (признан физлицом, выполняющим роль иностранного агента) предателем. Певец подверг жесткой критике высказывание комика в адрес России. «Он предал свою страну, предал людей, которые здесь живут», – заявил Газманов.

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