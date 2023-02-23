Российский певец Олег Газманов рассказал, что послужило причиной заклеивания логотипа на его куртке фирмы Prada во время выступления в Лужниках. На митинг-концерте исполнитель был одет в пуховик от итальянского лакшери бренда, стоимость которого составляет порядка 340 тысяч рублей.

По словам Газманова, демонстрация торговых марок на российском телевидении запрещена, так как это будет считаться рекламой бренда. И певец сообщил, что он с этим согласен. Поэтому, чтобы не рекламировать итальянскую марку, он и заклеил ее название на своей куртке.

Напомним, что 22 февраля на митинге-концерте в Лужниках Газманов исполнил свою композицию «Офицеры», которую посвятил участникам спецоперации. Тысячи людей подпевали вместе с артистом, не скрывая своих эмоций. Камерам удалось запечатлеть лица зрителей, у которых катились слезы во время звучания данной песни. Отмечается, что мероприятие посетил президент России Владимир Путин.