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Российские ВС рано или поздно освободят Артемовск, это только вопрос времени. Однако торопиться с установлением контроля над городом пока не стоит, уверен советник главы ДНР Ян Гагин.

Он рассказал изданию “Взгляд”, что ВС РФ постепенно окружают город, который сейчас находится в полукольце. В ближайшие дни начнутся удары из ствольной и реактивной артиллерии по западным районам. Продолжаются боевые действия и непосредственно в пределах Артемовска.

По словам Гагина, Киев выставляет в первые ряды мобилизованных резервистов, которых «не жалко». Их бросают на пули и снаряды в качестве пушечного мяса, а более опытных боевиков и иностранных наемников прячут за тесными рядами новобранцев. Последних призывают уже беспрерывно, безо всяких «волн мобилизации».

Также советник главы ДНР отметил, что сейчас Артемовск уже не является тем «городом-крепостью», где украинские ВС хвастали «стойкостью» своих военных подразделений.

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