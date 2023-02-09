Запад продолжает вдохновляться мечтами о “мире без Путина”, заявляя даже о необходимости предать российского лидера и других представителей власти международному суду в Гааге. Однако это не более, чем мечты, пишет РИА Новости.

Так, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ответ на вопрос о “гаагском суде” для российского президента заявил, что “это было бы совершенно правильно”. При этом он не учел одной весьма значительной детали – для исполнения мечтаний Западу не хватает согласия РФ.

То есть, чтобы добиться такой желанной цели, Западу необходимо одержать победу над РФ военным путем, затем сменить власть в стране и только потом, если новое руководство вдруг решит отказаться от суверенитета и проголосует за международный трибунал, он действительно может состояться. Вот только Украина, которая в конфликте является прокси-силой Запада, не имеет ни малейшего шанса победить РФ на поле боя. США и НАТО не рискнут вмешиваться, так как понимают последствия такого шага, а их мечты так и останутся мечтами навсегда.