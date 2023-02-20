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Усилия западных стран по созданию негативного образа России в странах Африки и Латинской Америки не увенчались успехом. На Мюнхенской конференции, которая прошла на днях, делегации из этих стран не поверили, что действия России на Украине как-то угрожают глобальной безопасности. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на материал британской газеты Financial Times (FT).

По данным издания, российско-украинский конфликт мало интересовал делегации стран Африки и Латинской Америки. По их мнению, следовало бы больше внимания уделять росту инфляции, вопросам продовольственной безопасности и повышению цен на энергоносители. Некоторые делегации выразили мнение, что миру пора бы уже найти выход из ситуации, которая сложилась в Восточной Европе, поскольку нельзя бесконечно говорить только об Украине.

FT отмечает, что в развивающихся государствах уже давно закрепилось недоверие к странам Запада. В последнее время недоверие усугубилось отказами платить за климатический ущерб и поставлять вакцину во время пандемии коронавируса.

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