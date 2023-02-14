Самолёты F-16 США всё же могут передать ВВС Украины. Вероятно, в будущем это произойдёт. Об этом пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники – передаёт РИА “Новости”.

Вопрос о передаче Украине боевой авиации планируется рассмотреть на встрече министров обороны стран НАТО, которая пройдёт 14-15 февраля в Брюсселе. По мере того, как конфликт на Украине затягивается, американские власти всё больше готовы предоставит Киеву истребители. Или по крайней мере дать разрешение на поставку F-16 из других стран, отметил собеседник FT.

Впрочем, по словам источника, вряд ли стоит ожидать, что самолёты передадут в самом ближайшем будущем. Это долгосрочные планы. Сейчас страны Запада сконцентрированы на том, чтобы ВСУ получили дополнительные боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

Ранее поставку военных самолётов для ВВС Украины не исключали власти Великобритании и Нидерландов.