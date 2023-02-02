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Один из украинских летчиков пожаловался на плачевное состояние Воздушных сил страны. Он отметил, что на Украине заканчиваются не только боевые самолеты, но и летчики. И тех, и других хватит не более, чем на полгода.

Пилот рассказал, как удручающе чувствует себя, когда приходится возвращаться на аэродром после неудачной попытки перехватить крылатую ракету ВС РФ. Он также объяснил, что неспособность МиГ-29 на подобные действия связана с их сильным моральным и физическим износом.

Имеющиеся у Киева истребители прослужат не более полугода, заявил летчик. Если к тому моменту США не примут решение о поставке самолетов F-16, то Украина рискует остаться без авиации. Кроме того, вместо молодых пилотов Воздушные силы получат лишь “дедушек-резервистов”, которые вряд ли смогут правильно обращаться с американской авиатехникой.

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