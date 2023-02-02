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ВВС Украины в военном противостоянии с российской армией используют самолёты, произведённые ещё в Советском Союзе. Но скоро для них не останется ни ракет, ни запчастей. Это значит, что тактической авиации у Киева не станет. Такое мнение высказал изданию The Financial Times (FT) украинский пилот с позывным “Джус” – передаёт “РБК”.

По его словам, самолёты, которые сейчас используют украинские ВВС, технически устарели: они не могут эффективно бороться ни с крылатыми ракетами, ни с беспилотниками. При этом “Джус” призвал западные страны направить Украине современные истребители – например, американские F-16. По мнению пилота, именно эти машины оснащены лучшей авионикой и вооружением для выполнения задач, которые стоят перед ВВС Украины.

Киевские власти ранее заявляли, что просят у западных партнёров предоставить Украине боевые самолёты. В странах Запада пока нет единого мнения на этот счёт.

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