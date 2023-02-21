Страны Запада не спешат исполнять свои обещания, которые ранее давали властям Украины. Из обещанных средств в рамках оказания финансовой помощи страна получила меньше половины. Соответствующие данные приводит британская газета Financial Times (FT) – передаёт ТАСС.

О том, что финансовая помощь пока существенно ниже обещанной, рассказали эксперты из Института мировой экономики в Киле. По их подсчётам, Министерство финансов Украины получило пока только 31 миллиард евро, хотя изначально союзники Киева намеривались передать 64 миллиарда. И это без учёта военных поставок.

В администрации украинского президента уже признали, что с предоставлением финансовой помощи действительно есть проблемы. В частности, в Офисе Зеленского отмечают, что выплаты Украине периодически меняются, задерживаются, а само поступление денег нестабильно. Впрочем, там заявляют, что в этом году ситуация должна начать улучшаться.