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Россия готовит новое наступление в рамках специальной военной операции и стягивает авиацию к своим границам. Американское издание FT сообщает, что такую информацию ему предоставили высокопоставленные чиновники НАТО, имеющие доступ к разведывательным данным.

По словам журналистов, Россия намерена задействовать в боевых действиях около 80 процентов своей авиации, что автоматически выведет противостояние на совершенно новый уровень. Первой задачей летчиков будет выведение из строя всех систем противовоздушной обороны на территории Украины. Затем начнется новое полномасштабное наступление.

С подобными заявлениями не согласен глава Пентагона Ллойд Остин. Ранее он заявил, что отсутствуют какие-либо признаки, указывающие на планы РФ начать массированные воздушные атаки.

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