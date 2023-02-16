До 80 процентов всей авиации может задействовать Россия в ближайшее время в зоне проведения специальной военной операции. Туда уже перебрасывают самолёты и вертолёты. Об этом пишет издание Financial Times (FT) – передаёт портал “Военное дело”.

По мнению иностранного СМИ, российская армия готовит масштабное наступление на позиции украинских войск. Первым делом планируется полностью вывести из строя системы ПВО украинской армии, затем в наступление пойдут основные силы ВС РФ. Таким образом, российско-украинский конфликт перейдёт в новую фазу, говорится в публикации FT.

Между тем в официальных военных кругах стран НАТО пока заявляют: нет признаков, что российская армия планирует какие-либо массированные воздушные атаки в ближайшем будущем.

Ранее военные аналитики заявляли, что переломный момент в боевых действиях может наступить уже весной этого года. При этом преимущество на стороне российской армии – у неё больше современной военной техники и подготовленных бойцов.