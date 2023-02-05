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Большое наступление российских войск может начаться в течение 10 дней. Такие данные получили киевские власти. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) –  передаёт “МК”.

В публикации отмечается, что речь идёт об “очень надёжных данных”, которыми располагают источники западного издания в Министерстве обороны Украины и ВСУ.

В публикации не указывается, где именно может начаться широкомасштабное наступление российской армии. Говорится лишь о наиболее вероятном месте: это западная часть в районе городов Лиман и Кременная.

Утверждается, что именно здесь всё последнее время Россия “собирала войска”. Помимо этого, источники западного СМИ в силовых структурах Украины уверяют, что российская армия наращивает силы на юге Донецкой Народной Республики.

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