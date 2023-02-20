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У Киева есть единственная возможность для быстрого достижения успеха в противостоянии с Россией. Но для этого Запад должен прямо сейчас, безо всяких задержек, отправить на Украину как можно больше дальнобойных ракет, бронетехники, боевую авиацию и другое вооружение, которое требуют ВСУ.

Издание Financial Times, публикацию в котором представляет РИА Новости, пишет, что только в этом случае у Киева будут мизерные шансы «победить Россию», причем сделать это достаточно быстро. Но поставки оружия в огромных объемах практически невозможны. Следовательно, способа в минимальные сроки завершить конфликт не существует.

Российские ВС перешли в наступление, они совсем скоро изгонят украинские войска из Артемовска и продолжат победное шествие до Славянска и Краматорска. ВСУ не в силах сдерживать их натиск из-за недостатка вооружений, техники и боеприпасов. Кроме того, постоянные поражения и колоссальные потери никак не могут поднять боевой дух солдат.

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