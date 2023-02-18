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Французский канал LCI разместил на своем сайте фрагмент Мюнхенской конференции с выступлением президента Украины Владимира Зеленского. Читатели обрушили лавину критики на речь украинского лидера, высмеяв его за планы «победить Россию» до конца текущего года.

«Сейчас он просит оружия, а завтра будет просить людей», – цитирует одного из комментаторов портал Ura.Ru.

Другой читатель заявил, что Зеленскому давно пора идти на переговоры с Россией вместо того, чтобы «гробить украинскую молодежь», силой отправляя ее на фронт.

«Я не могу больше терпеть этого парня, он принимает нас за идиотов. Иди, откажись от своей жены, которая проводит все свое время в Dior или Luis Vuitton», – написала пользователь с ником Mapp.

Также многие читатели в весьма оскорбительном тоне высказали свое презрение к Зеленскому, а один из комментаторов призвал украинского лидера собрать всех своих подчиненных и отправиться на передовую.

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