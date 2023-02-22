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Президент Владимир Путин высказал много “здравых мыслей”. Так отреагировали читатели французской газеты Le Figaro на послание российского лидера Федеральному собранию. Об этом сообщает издание URA.RU.

По мнению ряда комментаторов материала о послании Путина во французском СМИ, тезисы российского президента были основаны на традиционном морали, которая существует в связке с религией. При этом французы утверждают, что в странах Запада этого предпочитают на замечать – там всё строится на свободе в любой области.

Также читатели Le Figaro высказались, что больше опасаются не Путина, а “европейские народы”, которые “позабыли цену конфликтов”.

Владимир Путин обратился к Федеральному собранию 21 февраля. В послании он заявил, что Россия будет и дальше отодвигать угрозу от своих границ и сказал, что страна приостанавливает участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

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