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“Продолжать глупые и безумные санкции против России – означает сознательно разрушать Францию”. Об этом у себя в твиттер-аккаунте написал французский политик, лидер движения “Патриоты” Флориан Филиппо – сообщает РИА “Новости”.

В своём сообщении Филиппо сослался на один из французских телеканалов, в эфире которого обсуждали “русское экономическое чудо”. Спустя почти год масштабных экономических ограничений против России даже европейские новостные каналы отмечают бесполезность санкций, добавил французский политик. Филиппо также предположил, что по всей видимости, главная цель санкций – разрушать не российскую, а французскую экономику.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Санкции коснулись финансовой сферы, международной торговли, банковского сектора и так далее. Политик Филиппо неоднократно критиковал действия Евросоюза и США по отношению к России, а также негативно высказывался о военной помощи Киеву со стороны НАТО, утверждая, что она лишь затягивает противостояние Москвы и Киева.

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